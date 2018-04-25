سعر الريال سعودي مقابل الريال القطرى الاربعاء

ريال القطرى = 1.0302 ريال سعودي
ريال سعودي = 0.9707 ريال القطرى
GMT 05:19 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الريال سعودي الاربعاء
GMT 05:17 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل اليورو الاربعاء
GMT 05:16 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الدولار امريكي الاربعاء
GMT 05:14 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانسعر الريال سعودي مقابل الفرنك السويسري الاربعاء
GMT 05:13 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانسعر الريال سعودي مقابل الدولار الأسترالى الاربعاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
أرسل تعليقك