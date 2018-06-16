الأسهم الأميركية تغلق على الانخفاض

أغلقت الأسهم الأميركية اليوم على انخفاض, لكن المؤشرات الرئيسية لها أغلقت بعيدة عن أدنى مستوياتها للجلسة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 84.83 نقطة، أو 0.34 % ، إلى 25090.48 نقطة, وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 3.07 نقطة، أو 0.11 %، ليغلق عند 2779.42 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 14.66 نقطة، أو 0.19 % إلى 7746.38 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع صعود ناسداك 1.32 % وستاندرد آند بورز 0.01 % بينما تراجع داو جونز 0.89 %.
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ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
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