الأسهم الأميركية تغلق على الانخفاض

أغلقت الأسهم الأميركية اليوم على انخفاض, لكن المؤشرات الرئيسية لها أغلقت بعيدة عن أدنى مستوياتها للجلسة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 84.83 نقطة، أو 0.34 % ، إلى 25090.48 نقطة, وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 3.07 نقطة، أو 0.11 %، ليغلق عند 2779.42 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 14.66 نقطة، أو 0.19 % إلى 7746.38 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع صعود ناسداك 1.32 % وستاندرد آند بورز 0.01 % بينما تراجع داو جونز 0.89 %.