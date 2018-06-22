مؤشر نيكي ينخفض 1.04% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة

وهبط نيكي 1.04 في المئة إلى 22456.45 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 في المئة إلى 1734.44 نقطة.