تعرف علي سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الاردني الأحد

1 دينار اردني = 24.9075 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.0401 دينار اردني
GMT 04:13 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الجنيه المصري مقابل الفرنك الجيبوتي الأحد
GMT 04:11 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي الأحد
GMT 04:07 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الجنيه المصري مقابل الدينار العراقي الأحد
GMT 04:05 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الجنيه المصري مقابل الدينار البحريني الأحد
GMT 03:59 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الجزائري الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك