سعر الريال السعودي مقابل دينار بحريني الثلاثاء

1 دينار بحريني = 9.9305 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1007 دينار بحريني
GMT 04:07 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار عراقي الثلاثاء
GMT 04:04 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار جزائري الثلاثاء
GMT 04:03 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل جنيه سوداني الثلاثاء
GMT 04:03 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي الثلاثاء
GMT 04:02 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل جنيه مصري الثلاثاء
لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
أرسل تعليقك