سعر الدرهم المغربي مقابل الريال القطري الثلاثاء

1 ريال قطري = 2.5378 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.3940 ريال قطري
GMT 03:57 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل افرانك جيبوتي الثلاثاء
GMT 03:51 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الثلاثاء
GMT 03:49 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل شلن صومالي الثلاثاء
GMT 03:47 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل اليرة سورية الثلاثاء
GMT 03:46 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الليبي الثلاثاء
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك