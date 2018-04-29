سعر الريال السعودي مقابل جنيه سوداني الأحد

1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7997 جنيه سوداني
GMT 04:02 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل شلن صومالي الأحد
GMT 04:02 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية الأحد
GMT 04:01 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل درهم مغربي الأحد
GMT 04:00 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأحد
GMT 03:57 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك