ألمانيا تربح 2.9 مليار يورو من صفقات ديون اليونان

حققت ألمانيا أرباحاً منذ 2010 تصل إلى 2,9 مليار يورو (3,5 مليار دولار)، من الديون التي منحت لليونان لمساعدتها في أزمتها المالية، بحسب تقرير حكومي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" .

وقال سفين-كريتسيان كندلر النائب في حزب الخضر الذي كشف عن هذه المعلومات في سؤال لوزارة المالية: "بعكس ما يقوله التيار اليميني، فقد حققت ألمانيا أرباحاً هائلة من أزمة اليونان".

وأظهرت وثيقة وزارة المالية أن البنك المركزي الألماني بوندزبنك، حقق بنهاية العام الماضي مكاسب بلغت 3,4 مليار يورو من فوائد السندات اليونانية التي اشتراها بين 2010 و2011.

وكان مسؤولون في البنك اشتروا ديوناً يونانية بموجب خطة عرفت باسم "برنامج أسواق الأوراق المالية"، وضعها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة الأسواق المالية في اقتصادات منطقة اليورو المضطربة.