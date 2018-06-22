ألمانيا تربح 2.9 مليار يورو من صفقات ديون اليونان

حققت ألمانيا أرباحاً منذ 2010 تصل إلى 2,9 مليار يورو (3,5 مليار دولار)، من الديون التي منحت لليونان لمساعدتها في أزمتها المالية، بحسب تقرير حكومي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" .
وقال سفين-كريتسيان كندلر النائب في حزب الخضر الذي كشف عن هذه المعلومات في سؤال لوزارة المالية: "بعكس ما يقوله التيار اليميني، فقد حققت ألمانيا أرباحاً هائلة من أزمة اليونان".
وأظهرت وثيقة وزارة المالية أن البنك المركزي الألماني بوندزبنك، حقق بنهاية العام الماضي مكاسب بلغت 3,4 مليار يورو من فوائد السندات اليونانية التي اشتراها بين 2010 و2011.
وكان مسؤولون في البنك اشتروا ديوناً يونانية بموجب خطة عرفت باسم "برنامج أسواق الأوراق المالية"، وضعها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة الأسواق المالية في اقتصادات منطقة اليورو المضطربة.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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