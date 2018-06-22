وقّعت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، اتفاقية مدتها خمس سنوات تزود بمقتضاها شركة "ألوديوم" الأوروبية بمنتجات الألمنيوم المدرفلة، حيث تمتلك "ألوديوم" ثلاثة معامل كانت تابعة سابقاً لشركة "ألكوا" الأميركية في كل من إسبانيا وفرنسا.
وتُستخدم منتجات الألمنيوم المدرفلة في صنع منتجات عديدة منها الصفائح والألواح والرقائق التي يتم استخدامها في مجالات متعددة، منها تصنيع السيارات والطباعة والتغليف.
وقع الاتفاقية وليد العطار مدير التسويق في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" و آرنو دي ويرت المدير التنفيذي في شركة "ألوديوم" في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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