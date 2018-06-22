وقّعت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، اتفاقية مدتها خمس سنوات تزود بمقتضاها شركة "ألوديوم" الأوروبية بمنتجات الألمنيوم المدرفلة، حيث تمتلك "ألوديوم" ثلاثة معامل كانت تابعة سابقاً لشركة "ألكوا" الأميركية في كل من إسبانيا وفرنسا.

وتُستخدم منتجات الألمنيوم المدرفلة في صنع منتجات عديدة منها الصفائح والألواح والرقائق التي يتم استخدامها في مجالات متعددة، منها تصنيع السيارات والطباعة والتغليف.

وقع الاتفاقية وليد العطار مدير التسويق في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" و آرنو دي ويرت المدير التنفيذي في شركة "ألوديوم" في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي.