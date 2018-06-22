أكد الرئيس التنفيذي لشركة " إيني" الإيطالية، أن ثقة شركته في الاقتصاد المصري دفعتها إلى تخصيص نحو 70% من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، بالرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، ومدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة، المهندس أنطونيو فيلا، ومدير عام الشركة، المهندس فابيو كافانا، وذلك بحضور قيادات الوزارة ورئيسي هيئة البترول وشركة "إيجاس"، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.