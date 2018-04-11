أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الأربعاء

سعر العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء 11- 4-2018، بداية التعاملات، حيث سجلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأميركي ولكم الأسعار كالاتي:
1 جنيه مصري = 0.0566 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 17.6790 جنيه مصري
1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 3.7501 ريال سعودي
1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي
1 جنيه سوداني = 0.0551 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 18.1568 جنيه سوداني
1 دينار جزائري = 0.0088 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 113.8860 دينار جزائري
1 دينار بحريني = 2.6520 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني
1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 1,190.0500 دينار عراقي
1 دينار اردني = 1.4094 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 0.7095 دينار اردني
1 دينار كويتي = 3.3348 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 0.2999 دينار كويتي
1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 1,510.4300 ليرة لبنانية
1 شيكل اسرائيلي = 0.2855 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 3.5024 شيكل اسرائيلي
1 دينار ليبي = 0.7535 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 1.3272 دينار ليبي
1 درهم مغربي = 0.1090 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 9.1736 درهم مغربي
1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 355.5000 أوقية موريتانية
1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 514.9900 ليرة سورية
1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 577.7130 شلن صومالي
1 ريال عماني = 2.5975 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني
1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 3.6411 ريال قطري
1 دينار تونسي = 0.4111 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 2.4327 دينار تونسي
1 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 250.3070 ريال يمني
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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