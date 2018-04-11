أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الأربعاء

سعر العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء 11- 4-2018، بداية التعاملات، حيث سجلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأميركي ولكم الأسعار كالاتي:

1 جنيه مصري = 0.0566 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 17.6790 جنيه مصري



1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 3.7501 ريال سعودي

1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي



1 جنيه سوداني = 0.0551 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 18.1568 جنيه سوداني



1 دينار جزائري = 0.0088 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 113.8860 دينار جزائري



1 دينار بحريني = 2.6520 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني



1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 1,190.0500 دينار عراقي



1 دينار اردني = 1.4094 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 0.7095 دينار اردني

1 دينار كويتي = 3.3348 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 0.2999 دينار كويتي



1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 1,510.4300 ليرة لبنانية



1 شيكل اسرائيلي = 0.2855 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 3.5024 شيكل اسرائيلي



1 دينار ليبي = 0.7535 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 1.3272 دينار ليبي



1 درهم مغربي = 0.1090 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 9.1736 درهم مغربي



1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 355.5000 أوقية موريتانية



1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 514.9900 ليرة سورية



1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 577.7130 شلن صومالي



1 ريال عماني = 2.5975 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني



1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 3.6411 ريال قطري



1 دينار تونسي = 0.4111 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 2.4327 دينار تونسي



1 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 250.3070 ريال يمني