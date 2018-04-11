سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الأربعاء

أسعار شيكل اسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء 11-4-2018 بداية التعاملات سوق المال في اسرائيليه كالأتي:
1 شيكل اسرائيلي = 0.2855 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 3.5024 شيكل اسرائيلي
GMT 02:18 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانأسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الأربعاء
GMT 02:12 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
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GMT 23:03 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانبورصة باريس تغلق على ارتفاع في متدولاتها
GMT 22:54 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانالأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع في مؤشراتها
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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