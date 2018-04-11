سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الأربعاء

أسعار شيكل اسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء 11-4-2018 بداية التعاملات سوق المال في اسرائيليه كالأتي:

1 شيكل اسرائيلي = 0.2855 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 3.5024 شيكل اسرائيلي