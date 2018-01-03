سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأربعاء
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سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأربعاء

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأربعاء

دينار ليبي
الرياض ـ العرب اليوم

1 دينار ليبي = 2.7647 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3617 دينار ليبي

اقتصاد عاجل
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سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأربعاء سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأربعاء



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سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأربعاء سعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأربعاء



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