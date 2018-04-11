سعر الريال اليمني مقابل الدولارالأميركي الأربعاء

سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء 11-4-2018 بداية التعاملات سوق المال في البنوك اليمنية كالأتي:

1 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 250.3070 ريال يمني