أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الأربعاء

تذبذب سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء 11- 4-2018 بداية التعاملات سوق المال في البنوك الإماراتية كالأتي: 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي