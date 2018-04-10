أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

سعر العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 10- 4-2018، بداية التعاملات، حيث سجلت أسعار

العملات العربية مقابل الدولار الأميركي ولكم الأسعار كالاتي:

1 جنيه مصري = 0.0565 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 17.6860 جنيه مصري

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.7502 ريال سعودي



1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6730 درهم إماراتي

1 جنيه سوداني = 0.0553 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 18.0899 جنيه سوداني

1 دينار جزائري = 0.0088 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 114.0000 دينار جزائري

1 دينار بحريني = 2.6519 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3771 دينار بحريني

1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,188.0000 دينار عراقي

1 دينار اردني = 1.4094 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.7095 دينار اردني

1 دينار كويتي = 3.3330 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3000 دينار كويتي

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,507.1300 ليرة لبنانية

1 شيكل اسرائيلي = 0.2839 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.5221 شيكل اسرائيلي

1 دينار ليبي = 0.7540 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1.3262 دينار ليبي

1 درهم مغربي = 0.1088 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 9.1950 درهم مغربي

1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 356.0000 أوقية موريتانية

1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 514.9900 ليرة سورية

1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 577.0910 شلن صومالي

1 ريال عماني = 2.5975 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3850 ريال عماني

1 ريال قطري = 0.2746 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6410 ريال قطري

1 دينار تونسي = 0.4142 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 2.4142 دينار تونسي

1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 250.3320 ريال يمني