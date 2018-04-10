أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

سعر العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 10- 4-2018، بداية التعاملات، حيث سجلت أسعار
العملات العربية مقابل الدولار الأميركي ولكم الأسعار كالاتي:
1 جنيه مصري = 0.0565 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 17.6860 جنيه مصري
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.7502 ريال سعودي
1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6730 درهم إماراتي
1 جنيه سوداني = 0.0553 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 18.0899 جنيه سوداني
1 دينار جزائري = 0.0088 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 114.0000 دينار جزائري
1 دينار بحريني = 2.6519 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3771 دينار بحريني
1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1,188.0000 دينار عراقي
1 دينار اردني = 1.4094 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.7095 دينار اردني
1 دينار كويتي = 3.3330 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3000 دينار كويتي
1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1,507.1300 ليرة لبنانية
1 شيكل اسرائيلي = 0.2839 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.5221 شيكل اسرائيلي
1 دينار ليبي = 0.7540 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1.3262 دينار ليبي
1 درهم مغربي = 0.1088 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 9.1950 درهم مغربي
1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 356.0000 أوقية موريتانية
1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 514.9900 ليرة سورية
1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 577.0910 شلن صومالي
1 ريال عماني = 2.5975 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3850 ريال عماني
1 ريال قطري = 0.2746 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6410 ريال قطري
1 دينار تونسي = 0.4142 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 2.4142 دينار تونسي
1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 250.3320 ريال يمني
GMT 02:48 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل درهم مغربي الثلاثاء
GMT 02:48 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الثلاثاء
GMT 02:47 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية الثلاثاء
GMT 02:46 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل دينار كويتي الثلاثاء
GMT 02:45 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل دينار اردني الثلاثاء
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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