سعر الريال القطري مقابل شلن صومالي الثلاثاء

1 شلن صومالي = 0.0063 ريال قطري
1 ريال قطري = 159.2247 شلن صومالي
GMT 01:12 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرسعر الريال السعودي مقابل شلن صومالي الثلاثاء
GMT 05:40 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرسعر الريال القطري مقابل شلن صومالي الاثنين
GMT 04:48 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرسعر الريال السعودي مقابل شلن صومالي الاثنين
GMT 00:03 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرسعر الريال القطري مقابل شلن صومالي الأحد
GMT 23:38 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرسعر الريال السعودي مقابل شلن صومالي الأحد
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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