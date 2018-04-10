سعر الدولار في السوق السوداء الثلاثاء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 17.65 جنيهًا للشراء، و17.75 جنيهًا للبيع.
وأكد مصرفيون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قرشًا.
وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، يشهد خلال الفترة الحالية استقرارًا نسبيًا؛ نتيجة لقلة الطلب على الدولار مع استقرار سعر الدولار في البنوك.
وأكد المتعاملون، إن تعويم الجنيه أحجم التداول في السوق السوداء وأصبح سعر الدولار يزيد فقط من 5 إلى 10 قروش عن البنوك.
وسجل متوسط سعر الدولار اليوم، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 17.57 إلى 17.60 جنيهًا للشراء، و17.67إلى 17.70 جنيهًا للبيع.
GMT 02:48 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل درهم مغربي الثلاثاء
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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