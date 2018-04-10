سعر الدولار في السوق السوداء الثلاثاء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 17.65 جنيهًا للشراء، و17.75 جنيهًا للبيع.

وأكد مصرفيون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قرشًا.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، يشهد خلال الفترة الحالية استقرارًا نسبيًا؛ نتيجة لقلة الطلب على الدولار مع استقرار سعر الدولار في البنوك.

وأكد المتعاملون، إن تعويم الجنيه أحجم التداول في السوق السوداء وأصبح سعر الدولار يزيد فقط من 5 إلى 10 قروش عن البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 17.57 إلى 17.60 جنيهًا للشراء، و17.67إلى 17.70 جنيهًا للبيع.