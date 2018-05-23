سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال القطري الاربعاء
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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال القطري الاربعاء

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العرب اليوم - سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال القطري الاربعاء

ريال قطري
دبي - العرب اليوم

1 ريال قطري = 1.0088 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.9912 ريال قطري

 

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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال القطري الاربعاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال القطري الاربعاء



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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال القطري الاربعاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الريال القطري الاربعاء



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تايلور سويفت أنيقة خلال حضورها حفلة "بيلبورد"

لاس فيغاس ـ رولا عيسى

حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ

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