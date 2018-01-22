سعر الدرهم الإماراتي مقابل درهم مغربي الاثنين
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وصول طائرتين إغاثيتين إلى محافظة مأرب شرقي اليمن، تدشينا لجسر إغاثي جوي وبري للتحالف يستمر 8 أيام. مقتل مصور قناة بلقيس اليمنية إثر إصابته في قصف لمليشيا الحوثي جنوب اليمن وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحوثيون ليسـوا جادين في عملية السلام ولا يعترفون بالقرارت الأممية لافروف يعلن أن الأكراد مدعوون إلى حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي لافروف يؤكد أن واشنطن تقدم أحدث أنواع الأسلحة لقوات سورية الديمقراطية لافروف يدعو إلى ضبط النفس بعفرين واحترام سيادة الأراضي السورية : مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الخيامي بمديرية المعافر بمدينة تعز جنوب اليمن. نجاة نائب وزير الداخلية اليمني ومسؤولين حكوميين وعسكريين من قصف مدفعي للحوثيين وزير الخارجية اليمني يؤكد أن المباحثات مع لافروف تناولت تطورات الملف اليمني وعددًا من القضايا الإقليمية وزير الخارجية الروسي يعلن أن موسكو تدعم الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل درهم مغربي الاثنين

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العرب اليوم - سعر الدرهم الإماراتي مقابل درهم مغربي الاثنين

درهم مغربي
الرياض ـ العرب اليوم

1 درهم مغربي = 0.3971 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 2.5181 درهم مغربي

اقتصاد عاجل
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل درهم مغربي الاثنين سعر الدرهم الإماراتي مقابل درهم مغربي الاثنين



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سعر الدرهم الإماراتي مقابل درهم مغربي الاثنين سعر الدرهم الإماراتي مقابل درهم مغربي الاثنين



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كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي 4 مرات

كيرا نايتلي تخطف الأنظار في مهرجان "سندانس"

واشنطن ـ رولا عيسى

خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة  سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.

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