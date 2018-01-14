سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الأحد
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سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الأحد

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الأحد

جنيه استرليني
الرياض ـ العرب اليوم

1 جنيه استرليني = 5.1490 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1942 جنيه استرليني

اقتصاد عاجل
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سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الأحد سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الأحد



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سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الثلاثاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الثلاثاء

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سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الأحد سعر الريال السعودي مقابل جنيه استرليني الأحد



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نيويورك - مادلين سعاده

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر

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