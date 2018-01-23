سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني الثلاثاء
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سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني الثلاثاء

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني الثلاثاء

ريال عماني
الرياض ـ العرب اليوم

1 ريال عماني = 9.7426 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

اقتصاد عاجل
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سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني الثلاثاء سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني الثلاثاء



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سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني الثلاثاء سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني الثلاثاء



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​خلال حضورها أسبوع الموضة لشتاء 2019

ريتا أورا بإطلالة أنيقة ومميَّزة في أحد شوارع باريس

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت المطربة الأميركية الشابة ريتا أورا، التي اتجهت إلى مجال الأزياء وعالم الموضة خلال استضافتها في برنامج المواهب "America's Next Top Model"، بإطلالة أنيقة ومميزة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حضورها أسبوع الموضة لخريف/شتاء 2018/ 2019، الإثنين. ارتدت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 27 عاما، معطفا واسعا بألوان مشرقة من البرتقالي والبنفسجي، والذي نسقت معه زوجا من الأحذية الطويلة ذات الركبة العالية والذي يأتي بطباعة من الأزهار بنفس الألوان إضافة إلى الأسود، وأخفت وراء عيونها نظارة شمسية مستديرة صغيرة وأكملت إطلالتها بحقيبة شانيل سوداء. يبدو أن ريتا تتمتع ببعض الوقت في باريس، بعد الإفراج عن دويتو لها مع ليام باين (24 عاما)، وهو عضو في الفرقة الإنجليزية العالمية ون دايركشن، للفيلم المقبل "Fifty Shades Freed". ويرى المسار أن ليام وريتا يتابعان خطى نجم "وان ديركتيون" زين مالك وتايلور

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