أسعار الدولار في البنوك المصرية الأحد

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 15- 4-2018،بداية التعاملات ما بين 17.57 إلى 17.65 جنيهًا للشراء، و17.67 إلى 17.75 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 17.57 جنيهًا للشراء و17.67 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 17.63 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 17.73 جنيهًا، في حين وصل السعر في البنك التجاري الدولي إلى 17.62 جنيهًا للشراء، و17.72 جنيهًا للبيع.

فيما سجل سعر الدولار اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 17.61 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 17.71 جنيهًا، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 17.75 جنيهًا.