أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية الأحد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-4-2018، بداية التعاملات، ما بين 4.67 إلى 4.69 جنيه للشراء، وما بين 4.71 إلى 4.73 جنيه للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 4.69 جنيه للشراء و4.71 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك القاهرة، 4.68 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 4.73 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.68 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.73 جنيه.

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 4.67 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.72 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.69 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.73 جنيه.