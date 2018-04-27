سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الجمعة
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سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الجمعة

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الجمعة

الريال القطرى
القاهرة - العرب اليوم

ريال القطرى = 4.8519 جنية المصري 
جنية المصري = 0.2061 ريال القطرى 

اقتصاد عاجل
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سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الجمعة سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الجمعة



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سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الجمعة سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الجمعة



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خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد

آن هاثاواي تتألق في فستان مذهل بدون أكمام

لاس فيغاس ـ رولا عيسى

ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات  حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة

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