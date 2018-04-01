سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار عراقي الأحد
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار عراقي الأحد

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العرب اليوم - سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار عراقي الأحد

دينار عراقي
دبي ـ العرب اليوم

1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 323.7171 دينار عراقي

 

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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار عراقي الأحد سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار عراقي الأحد



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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار عراقي الأحد سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار عراقي الأحد



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أثناء مغادرتها لمطعم في بيفرلي هيلز

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واشنطن ـ رولا عيسى

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