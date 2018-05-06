سعر الريال السعودي مقابل درهم مغربي الأحد

1 درهم مغربي = 0.4015 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.4909 درهم مغربي
GMT 00:03 2018 الأحد ,06 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دولار أميركي الأحد
GMT 00:02 2018 الأحد ,06 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية الأحد
GMT 00:00 2018 الأحد ,06 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي الأحد
GMT 23:59 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية الأحد
GMT 23:58 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار كويتي الأحد
يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
أرسل تعليقك