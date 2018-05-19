منتخب مصر للشباب يودع تصفيات أُمم أفريقيا بعد الهزيمة أمام السنغال

ودع منتخب مصر للشباب لكرة القدم تصفيات كأس الأمم الأفريقية بعدما تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بالمباراة التي اقيمت اليوم في استاد بورسعيد.
وفشل منتخب مصر في أن يحقق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب واللتين انتهتا بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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