منتخب مصر للشباب يودع تصفيات أُمم أفريقيا بعد الهزيمة أمام السنغال

ودع منتخب مصر للشباب لكرة القدم تصفيات كأس الأمم الأفريقية بعدما تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بالمباراة التي اقيمت اليوم في استاد بورسعيد.

وفشل منتخب مصر في أن يحقق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب واللتين انتهتا بالتعادل السلبي بدون أهداف.