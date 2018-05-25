آل الشيخ يواصل فتح النار على مجلس الأهلي ويؤكد سنظهر الحقائق بالأدلة

واصل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية فتح النار على مجلس إدارة النادي الأهلي، متوعدًا بالمزيد من كشف الحقائق والأسرار.
وقال أل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قريبا سيتم توضيح الكثير من الحقائق وبالأدلة، تحملنا التضليل والإساءة كثيرًا".
كان أل الشيخ قد أصدر بيانًا ناريًا وجه خلاله انتقادات حادة واتهامات لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسه محمود الخطيب، ولم يتسن الحصول على رد من إدارة النادي الأهلي التي التزمت الصمت بعد بيان آل الشيخ.
وأثارت تصريحات تركي آل الشيخ موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وخرجت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد لإدارة الأهلي والخطيب ومنتقد لتركي آل الشيخ، ووصف الكثير من المعلقين ما حدث بأنه "فضيحة" لإدارة النادي الأهلي.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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