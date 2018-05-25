آل الشيخ يواصل فتح النار على مجلس الأهلي ويؤكد سنظهر الحقائق بالأدلة

واصل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية فتح النار على مجلس إدارة النادي الأهلي، متوعدًا بالمزيد من كشف الحقائق والأسرار.

وقال أل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قريبا سيتم توضيح الكثير من الحقائق وبالأدلة، تحملنا التضليل والإساءة كثيرًا".

كان أل الشيخ قد أصدر بيانًا ناريًا وجه خلاله انتقادات حادة واتهامات لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسه محمود الخطيب، ولم يتسن الحصول على رد من إدارة النادي الأهلي التي التزمت الصمت بعد بيان آل الشيخ.

وأثارت تصريحات تركي آل الشيخ موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وخرجت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد لإدارة الأهلي والخطيب ومنتقد لتركي آل الشيخ، ووصف الكثير من المعلقين ما حدث بأنه "فضيحة" لإدارة النادي الأهلي.