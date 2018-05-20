استقالة الجهاز الفني للاهلي بكامل عناصره

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني والإداري والطبي تقدم باستقالته بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد ببرج العرب، وأضاف أن هذا أمر معتاد مع نهاية الموسم الرياضي، لتتولى لجنة الكرة تقييم كافة الأمور بما يخدم مصلحة النادي، ويحقق طموحات أعضائه وجماهيره.