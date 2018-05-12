الاتحاد بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين

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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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