وكيل الصالح يكشف حقيقة المفاوضات مع الأهلي

أكد وكيل اللاعب السوري أحمد الصالح، حسام الحطيني، أن ما يتردد بشأن انتقال الصالح إلى الأهلي مجرد كلام شفهي فقط، قائلًا إن الأهلي يرغب في التعاقد مع الصالح لمدة 5 مواسم مقبلة، مشيرًا إلى أنه ينتظر الدعوة الرسمية للحضور للقاهرة وإتمام الصفقة مع النادي الأحمر.
وتابع الحطيني: "قرار الاتحاد المصري بضم اللاعبين السوريين لمدة موسمين فقط تسبب في توقف المفاوضات".
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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