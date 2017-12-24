وكيل الصالح يكشف حقيقة المفاوضات مع الأهلي

أكد وكيل اللاعب السوري أحمد الصالح، حسام الحطيني، أن ما يتردد بشأن انتقال الصالح إلى الأهلي مجرد كلام شفهي فقط، قائلًا إن الأهلي يرغب في التعاقد مع الصالح لمدة 5 مواسم مقبلة، مشيرًا إلى أنه ينتظر الدعوة الرسمية للحضور للقاهرة وإتمام الصفقة مع النادي الأحمر.

وتابع الحطيني: "قرار الاتحاد المصري بضم اللاعبين السوريين لمدة موسمين فقط تسبب في توقف المفاوضات".