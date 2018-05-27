أعلنت رابطة ألتراس "وايت نايتس" المنتمية لنادي الزمالك، حل المجموعة بشكل رسمي، بعد قيام عدد من أعضاء وقيادات الرابطة بحرق البانر أمام بوابات ملعب القاهرة، وتجمع 6 من قيادات وايت نايت أمام بوابة ملعب القاهرة أمام مدرج الثالثة يمين أمام مدرسة الموهبين وعلى رأسهم الخال شبرا أحد أبرز القيادات وقام بإلقاء بيان حل الرابطة ، ثم قام بحرق البانر الخاص بالرباطة معلنا نهايتها للأبد .
وتحلق رابطة وايت نايتس برابطة أولتراس أهلاوي التي كانت قد أعلنت حل مجموعتها قبل أيام.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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