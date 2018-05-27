أعلنت رابطة ألتراس "وايت نايتس" المنتمية لنادي الزمالك، حل المجموعة بشكل رسمي، بعد قيام عدد من أعضاء وقيادات الرابطة بحرق البانر أمام بوابات ملعب القاهرة، وتجمع 6 من قيادات وايت نايت أمام بوابة ملعب القاهرة أمام مدرج الثالثة يمين أمام مدرسة الموهبين وعلى رأسهم الخال شبرا أحد أبرز القيادات وقام بإلقاء بيان حل الرابطة ، ثم قام بحرق البانر الخاص بالرباطة معلنا نهايتها للأبد .

وتحلق رابطة وايت نايتس برابطة أولتراس أهلاوي التي كانت قد أعلنت حل مجموعتها قبل أيام.