اللاعب بوغبا بملابس الإحرام لأداء مناسك العمرة

حرص النجم الفرنسى بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى على التواجد في السعودية من أجل أداء فريضة العمرة مستغلا انتهاء الموسم فى أوروبا.

وظهر النجم الفرنسي داخل جدران الحرم المكي اليوم الاثنين، مرتديا ملابس الإحرام، ويؤدى فريضة العمرة.