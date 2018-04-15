التعادل السلبى يحسم ديربى العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو

حسم التعادل السلبى مباراة روما أمام نظيره فريق لاتسيو فى ديربى العاصمة الإيطالية، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإيطالي "كالتشيو".