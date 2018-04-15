ريال مدريد يقتنص المركز الثالث بثنائية فى مالاجا بالدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه مالاجا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "لاروزاليدا"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الإسبانى.
أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله النجم إيسكو من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 29، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس مالاجا، وهو الهدف الأول للاعب من ركلة حرة مباشرة من أصل 45 هدفا سجلهم فى الليجا.
وفى الشوط الثانى نجح لاعب الوسط البرازيلى كاسيميرو فى إضافة الهدف الثانى بالدقيقة 63، من أسيست رائع عن طريق إيسكو، حيث تعتبر هذه المرة الأولى هذا الموسم التى يسجل ويصنع فيها إيسكو بمباراة واحدة.
وقلص دييجو رولان النتيجة لمالاجا فى الدقيقة 93 بتسجيله هدف فريقه الوحيد.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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