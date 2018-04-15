ريال مدريد يقتنص المركز الثالث بثنائية فى مالاجا بالدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه مالاجا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "لاروزاليدا"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الإسبانى.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله النجم إيسكو من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 29، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس مالاجا، وهو الهدف الأول للاعب من ركلة حرة مباشرة من أصل 45 هدفا سجلهم فى الليجا.

وفى الشوط الثانى نجح لاعب الوسط البرازيلى كاسيميرو فى إضافة الهدف الثانى بالدقيقة 63، من أسيست رائع عن طريق إيسكو، حيث تعتبر هذه المرة الأولى هذا الموسم التى يسجل ويصنع فيها إيسكو بمباراة واحدة.

وقلص دييجو رولان النتيجة لمالاجا فى الدقيقة 93 بتسجيله هدف فريقه الوحيد.