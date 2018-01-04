مصر أفضل منتخب أفريقي في 2017

تسلم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جائزة أفضل منتخب وطني في 2017، في حفل نظمه الاتحاد القاري للعبة في أكرا، الخميس.

وتفوقت مصر على الكاميرون ونيجيريا بفضل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ 1990، وبلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في غابون مطلع العام الماضي.

ووعد أبو ريدة عقب تسلمه الجائزة بالظهور بشكل مشرف في كأس العالم في روسيا.

وتشارك مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جوار صاحبة الأرض والضيافة وأوروغواي والسعودية.