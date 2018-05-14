عمرو وردة يتوج بلقب أفضل لاعب في اليونان

حصل الدولي المصري عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بجائزة أفضل لاعب في اليونان، لموسم 2017 – 2018، المقدمة من قناة " nova sports".

وأعرب وردة في تصريحات عقب تتويجه بالجائزة: "بالطبع.. في الوقت الحالي أستطيع أن أكون الأفضل من أي وقت مض، إذا كان الفريق يساعدك، يمكنك أن تقدم أداءًا رائعًا".

وأضاف: "حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني في يومًا ما، وإذا لم أحققه واستمريت في الدوري اليوناني، أعتقد إنها خطوة جيدة بالنسبة لي، وحققت موسمًا هو الأفضل في مسيرتي وساعمل على أن يكون العام المقبل أفضل منه".

وانضم وردة لأتروميتوس بداية موسم 2017 - 2018، من باوك على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث خاض معهم 28 مباراة في جميع المسابقات أحرز 11 هدفًا وصنع 7 أخرين.