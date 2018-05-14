عمرو وردة يتوج بلقب أفضل لاعب في اليونان

حصل الدولي المصري عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بجائزة أفضل لاعب في اليونان، لموسم 2017 – 2018، المقدمة من قناة " nova sports".
وأعرب وردة في تصريحات عقب تتويجه بالجائزة: "بالطبع.. في الوقت الحالي أستطيع أن أكون الأفضل من أي وقت مض، إذا كان الفريق يساعدك، يمكنك أن تقدم أداءًا رائعًا".
وأضاف: "حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني في يومًا ما، وإذا لم أحققه واستمريت في الدوري اليوناني، أعتقد إنها خطوة جيدة بالنسبة لي، وحققت موسمًا هو الأفضل في مسيرتي وساعمل على أن يكون العام المقبل أفضل منه".
وانضم وردة لأتروميتوس بداية موسم 2017 - 2018، من باوك على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث خاض معهم 28 مباراة في جميع المسابقات أحرز 11 هدفًا وصنع 7 أخرين.
GMT 22:26 2018 الجمعة ,11 أيار / مايومحمد صلاح يكشف عن الثلاثي الأقرب له في ليفربول
GMT 21:52 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالأهلي يخسر من السد في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا
GMT 21:49 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالمنتخب السعودي لكرة القدم يواصل تدريباته بإسبانيا قبل مواجهة الجزائر
GMT 21:44 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالجزيرة الإماراتي يفوز بيرسيبوليس الإيراني بثلاثية في دوري أبطال آسيا
GMT 21:39 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالزمالك يفوز على الإسماعيلي ويتأهل للدور النهائي في بطولة كأس مصر
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك