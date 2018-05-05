اعلن نادي "مانشستر يونايتد" إن السير اليكس فيرغسون أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم خضع لجراحة عاجلة اليوم السبت بعد إصابته بنزيف في المخ.