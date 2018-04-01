نادي فيورنتينا يحتفل بعيد الفصح في ملعب تدريبات الراحل أستوري

احتفل نادى فيورنتينا بقدوم عيد الفصح بإقامة حفل كبير دعا خلاله لاعبى الفريق بالكامل، وأعضاء الجهاز الفنى والإداريين برفقة عائلاتهم، وهو الحفل الذى أقيم بملعب التدريبات الذى أصبح يحمل اسم قائد الفريق الراحل "ديفيد أستوري".

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فقد أقام نادى فيورنتينا مأدبة غداء كبيرة فى ملعب التدريبات الذى أصبح يحمل اسم قائد الفريق الراحل ديفيد أستورى، حيث دعا خلالها كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى وعائلاتهم، حيث استُغلت المناسبة أيضاً لتأبين اللاعب الراحل.