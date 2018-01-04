كوبر أفضل مدير فني في أفريقيا لعام 2017

توج الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2017، في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي اقيم في مدينة أكرا بغانا.تنافس على جائزة أفضل مدرب كلًا من عليها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، والألماني جيرنو روهر مدرب منتخب نيجيريا وحسين عموته المدير الفني للوداد المغربي.وأعرب كوبر عن سعادته الكبيرة للتويج بالبطولة وأكد أنه تتويجه بالجائزة بفضل جهد الجهاز الفني والمنتخي بشكل عام