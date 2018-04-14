سيتي يستعيد كبريائه بثلاثية على توتنهام

استعاد مانشستر سيتي بعض اتزانه وعاد لعزف نغمة الانتصارات، ليقترب خطوة مهمة على طريق استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-1 على مضيفه توتنهام اليوم السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.