عبدالحفيظ يهدد لاعبي الاهلي بالغرامات المالية رغم استقالته

طلب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من الجهاز الإداري بالفريق، إبلاغ اللاعبين بعدم الإدلاء بالتصريحات الإعلامية محذرًا إياهم بتوقيع غرامات مالية حال كسر الحذر الإعلامي المفروض على الفريق في هذه الفترة.
ورغم أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي تقدم باستقالته يوم الأحد الماضي، إلا أنه قام بتهديد اللاعبين بتغريمهم مالية حال كسر الحذر الإعلامي.
وتقدم عبدالحفيظ باستقالته برفقة الجهاز الفني والإداري والطبي خاصة مع انتهاء الموسم، وذلك بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.
ويبحث مجلس إدارة الأهلي خلال الأيام الجارية التعاقد مع مدير فني جديد بعد استقالة حسام البدري.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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