عبدالحفيظ يهدد لاعبي الاهلي بالغرامات المالية رغم استقالته

طلب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من الجهاز الإداري بالفريق، إبلاغ اللاعبين بعدم الإدلاء بالتصريحات الإعلامية محذرًا إياهم بتوقيع غرامات مالية حال كسر الحذر الإعلامي المفروض على الفريق في هذه الفترة.

ورغم أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي تقدم باستقالته يوم الأحد الماضي، إلا أنه قام بتهديد اللاعبين بتغريمهم مالية حال كسر الحذر الإعلامي.

وتقدم عبدالحفيظ باستقالته برفقة الجهاز الفني والإداري والطبي خاصة مع انتهاء الموسم، وذلك بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ويبحث مجلس إدارة الأهلي خلال الأيام الجارية التعاقد مع مدير فني جديد بعد استقالة حسام البدري.