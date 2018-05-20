حمدي يتقدم للنادي الاهلي على المصري

نجح احمد حمدي في تسجيل الهدف الاول للاهلي في شباك حمد مسعود حارس المصري البورسعيدي المباراة، المقامة على ملعب الجيش في برج العرب،في ختام مباريات الدوري.

في الدقيقة 18 تبادل احمد حمدي الكرة مع اكرم توفيق على حدود منطقة الجزاء، ثم تبادلها مجددا مع صلاح محسن ليجد نفسه منفردا ويضعها بسهولة على يسار الحارس