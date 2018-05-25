المنتخب المصري يجري التبديل الثالث بخروج عمرو وردة ودخول تريزيجيه
GMT 20:56 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوأيمن اشرف يحرز الهدف الأول للمنتخب المصري في مرمي منتخب الكويت
GMT 20:50 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوتبديل لمنتخب مصر بخروج رمضان صبحي ودخول مروان محسن والحكم يشهر الكارت الأصفر لكهربا
GMT 19:17 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوفهد الأنصاري يحرز الهدف الأول لمنتخب الكويت في مرمي الفراعنة
GMT 19:13 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوبداية الشوط الأول من المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيره الكويتي
GMT 17:57 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوعبدالله السعيد وتريزيجيه ضمن احتياطي المنتخب المصري في ودية الكويت
تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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