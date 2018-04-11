قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، اليوم الأربعاء، إنه غير نادم على أي قرارات اتخذها بخصوص لاعبه فرناندو توريس، مشيراً إلى أنه يعتبره "أيقونة" للنادي.