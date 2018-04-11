مارادونا يؤكد أن مباراة العين اختبار مهم لقدرات لاعبي الفجيرة

أكد المدير الفني لفريق الفجيرة، الأرجنتيني دييغو مارادونا، على قوة وصعوبة مباراة فريقه أمام العين في دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم غداً الخميس.

وقال مارادونا في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "المباراة ضد العين بمثابة هدية قيمة واختبار مهم لقدرات فريقي خاصة وأنها ضد منافس قوي يأتي في طليعة الأندية الإماراتية ويمتلك سمعة وتاريخاً محلياً وآسيوياً بالإضافة إلى تواجد لاعبين على مستوى عال".