مارادونا يؤكد أن مباراة العين اختبار مهم لقدرات لاعبي الفجيرة

أكد المدير الفني لفريق الفجيرة، الأرجنتيني دييغو مارادونا، على قوة وصعوبة مباراة فريقه أمام العين في دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم غداً الخميس.
وقال مارادونا في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "المباراة ضد العين بمثابة هدية قيمة واختبار مهم لقدرات فريقي خاصة وأنها ضد منافس قوي يأتي في طليعة الأندية الإماراتية ويمتلك سمعة وتاريخاً محلياً وآسيوياً بالإضافة إلى تواجد لاعبين على مستوى عال".
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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