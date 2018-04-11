قفزة رئيس روما في نافورة تكلفه 230 ألف يورو

كبدت قفزة داخل مياه نافورة عامة في إيطاليا رئيس نادي روما، الأمريكي جيمس بالوتا، الكثير، إذ تقدم اليوم الأربعاء، باعتذار عن قفزته أمس الثلاثاء، في النافورة احتفالاً بفوز فريقه على برشلونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.