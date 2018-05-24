الجالية المصرية في أوكرانيا تستقبل اللاعب محمد صلاح بالهتافات

استقبلت الجالية المصرية في أوكرانيا لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أمام الفندق المستضيف لنادي ليفربول الإنجليزي قبل المواجهة المقرر لها السبت أمام نادى ريال مدريد.

وهتف أعضاء الجالية المصرية للنجم محمد صلاح، وغنوا أغنيته الشهيرة "مو صلاح"، حيث حرص التليفزيون الأوكراني على متابعة كل الأحداث لحظة بلحظة.