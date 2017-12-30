عرضية من الجبهة اليمنى الى داخل منطقة الجزاء وسط تعامل سئ للغاية من مدافعي الأهلي مع الكرة التي تهيأت امام كيفين جاميرو في مواجهة المرمى تماما لم يجد اي صعوبة في وضعها داخل الشباك.